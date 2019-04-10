На Донбассе ранены двое украинских военных

Во время обстрелов боевики трижды использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

С начала текущих суток оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

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Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики пять раз обстреляли опорные пункты украинских войск из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Опытное; из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Пески; из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Широкино; из стрелкового оружия в районе города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Новозвановка.

«На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ», - отметили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что 46-й батальон "Донбасс-Украина" из ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона.