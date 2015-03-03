Военные заканчивают отвод вооружения калибром 100 мм - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.

«От линии, определенной минскими соглашениями, за последнее время было отведено фактически все артиллерийское вооружение калибра 100 мм, в частности пушки «Рута» и «Рапира». Процесс происходит согласно «Плану контроля по координации и реализации комплекса мероприятий по выполнению минских соглашений», подписанного в Совместном центре по контролю и координации вопросов относительно прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что украинская сторона строго придерживается требований плана и беспрепятственно допускает наблюдателей к местам нахождения отведенного вооружения, чего невозможно добиться от боевиков.

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«К сожалению, российско-террористические войска в зоне конфликта на Донбассе, продолжают концентрировать силы и средства на отдельных участках и направлениях, значительно усиливая свои основные ударные тактические группы. Обстреливают передовые позиции украинских войск, а также проводят атакующие действия тактического уровня», - отметили в Генштабе.

В пресс-службе также напомнили, если террористы не будут выполнять требований мирного плана, тяжелое вооружение будет возвращено на позиции в рекордно короткие сроки.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Украина начала отвод 100-миллиметровых пушек от линии разграничения.

Подписанным 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе, предусмотрено «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка» («Точка-У»):

- Для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

- Для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения по Минскиму меморандуму от 19 сентября 2014 г.