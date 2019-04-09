На Донбассе во время разминирования территорий произошел взрыв: один пиротехник погиб, двое пострадали

Взрыв произошел в "серой зоне" во время разминирования территории возле водовода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс.

На Донетчине, в районе Зайцево, во время разминирования территории возле водовода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) произошел взрыв.

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В результате взрыва погиб пиротехник ГСЧС, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Взрыв произошел около 10.30.

"В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д.Г. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е.А.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в центре Северодонецка мужчина подорвал себя гранатой.