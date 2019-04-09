На Донбассе во время разминирования территорий произошел взрыв: один пиротехник погиб, двое пострадали
11:53, 09 апреля 2019Война
268 0
Взрыв произошел в "серой зоне" во время разминирования территории возле водовода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс.
В результате взрыва на Донбассе погиб пиротехник, еще двое пострадали / фото facebook.com/mvs.gov.ua
На Донетчине, в районе Зайцево, во время разминирования территории возле водовода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) произошел взрыв.
Читайте такжеВ оккупированном Луганске прогремел взрыв - СМИ
В результате взрыва погиб пиротехник ГСЧС, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Взрыв произошел около 10.30.
"В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д.Г. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е.А.", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в центре Северодонецка мужчина подорвал себя гранатой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter