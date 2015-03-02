В районе Луганска боевики активно накапливают ресурсы и проводят боевую подготовку - Тымчук
09:52, 02 марта 2015Война
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Группировка проводит активную боевую подготовку на обустроенном на одной из окраин города полигоне.
REUTERS
В районе Луганска и севернее данного населенного пункта сосредоточена группировка российско-террористических войск общей численностью до 1500 человек.
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Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Группировка интенсивно накапливает материально-технические ресурсы и проводит активную боевую подготовку на обустроенном на одной из окраин города полигоне", - говорится в сообщении.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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