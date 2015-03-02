В районе Луганска боевики активно накапливают ресурсы и проводят боевую подготовку - Тымчук

В районе Луганска и севернее данного населенного пункта сосредоточена группировка российско-террористических войск общей численностью до 1500 человек.

Читайте такжеБоевики перебросили в район Новоазовска 20 танков, южнее трассы на Мариуполь оборудуются опорные пункты

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Группировка интенсивно накапливает материально-технические ресурсы и проводит активную боевую подготовку на обустроенном на одной из окраин города полигоне", - говорится в сообщении.