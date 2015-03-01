За сутки боевики более 30 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, украинские пиротехнические подразделения обнаружили и уничтожили 38 взрывоопасных предметов, львиная доля которых - боевые гранаты и мины.

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В ходе мероприятий по охране украинско-молдавской государственной границы вблизи Приднестровья военнослужащие Национальной гвардии и пограничники обнаружили тайник со 102 минами, которые были уничтожены на месте.