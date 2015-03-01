За сутки боевики более 30 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб
15:00, 01 марта 2015Война
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Ночью в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины наблюдалось затишье, однако в целом за минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли практически на всех направлениях позиции украинских военных.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
По его словам, украинские пиротехнические подразделения обнаружили и уничтожили 38 взрывоопасных предметов, львиная доля которых - боевые гранаты и мины.
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В ходе мероприятий по охране украинско-молдавской государственной границы вблизи Приднестровья военнослужащие Национальной гвардии и пограничники обнаружили тайник со 102 минами, которые были уничтожены на месте.
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