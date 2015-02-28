Позиции сил АТО под Каменкой обстреляли из артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«На Донецком направлении в 23.30 террористы применили артиллерию по позициям сил АТО, которые обороняют населенный пункт Каменка», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ночь с 27 на 28 февраля характеризуется существенным уменьшением обстрелов в целом, и полным прекращением огня в отдельных секторах зоны АТО.

Читайте такжеБольше всего нарушений тишины зафиксировано на Донецком направленииВ частности, вчера, с 21 часа на Луганском и Мариупольском направлениях противник придерживался режима «тишина».

«В то же время, в районе поселка Луганское, вблизи Дебальцево, с 20.50 до 22.15 длился бой с использованием стрелкового оружия. Украинские воины отбили наступление неподконтрольных бандформирований от своих позиций», - сообщает пресс-центр АТО.