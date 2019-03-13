Террористы "ДНР" расстреляли своего командира - соцсети
08:37, 13 марта 2019Война
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После совершения преступления боевики бежали в "ЛНР", пишут в сети.
Иллюстрация REUTERS
Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц сообщил о том, что между террористами "ДНР" и их командиром случился конфликт, в результате которого последнего расстреляли.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на информацию пользователя Антона Семакина. "В "ДНР" военные расстреляли своего командира, который сделал им замечание из-за распития спиртного, и сбежали в "ЛНР", – говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось видео ликвидации двух террористов на Донбассе. Когда это произошло, не уточняется.
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