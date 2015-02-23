Очередная провокация под Мариуполем: боевики обстреливают сами себя из "Градов"

Сегодня, 23 февраля, под Мариуполем происходит мощная провокация. Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый.

По его словам, именно сейчас жители микрорайона Восточный слышат канонаду.

"Это провокация, террористы из поселка Коминтерново, которое является буферной зоной обстреливают оккупированные территории из "Града", - заявил Чалый. - Таким образом они хотят обвинить ВСУ в нарушении перемирия".

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По состоянию на 14.40, обстрелу подвергся поселок Широкино. По данным Чалого, украинских военных там обстреливают из танков, минометов и тяжелой артиллерии.

В то же время, Штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook сообщает, что боевики обстреливают из "Града" н.п. Лебединское.

"Только что боевики открыли огонь из РСЗО "Град" с н.п. Коминтерново по н.п. Лебединскому. Кроме этого террористы нанесли минометный удар с Заиченко по Водяному, в дополнение к минометам 3 танка противника сейчас стреляют по позициям Национальной гвардии Украины в н.п. Водяное и по самому населенному пункту", - говорится в сообщении.