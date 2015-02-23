Очередная провокация под Мариуполем: боевики обстреливают сами себя из "Градов"
Террористы обстреливают оккупированные территории Донбасса из поселка Коминтерново, которое является буферной зоной.
Сегодня, 23 февраля, под Мариуполем происходит мощная провокация. Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый.
По его словам, именно сейчас жители микрорайона Восточный слышат канонаду.
"Это провокация, террористы из поселка Коминтерново, которое является буферной зоной обстреливают оккупированные территории из "Града", - заявил Чалый. - Таким образом они хотят обвинить ВСУ в нарушении перемирия".
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По состоянию на 14.40, обстрелу подвергся поселок Широкино. По данным Чалого, украинских военных там обстреливают из танков, минометов и тяжелой артиллерии.
В то же время, Штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook сообщает, что боевики обстреливают из "Града" н.п. Лебединское.
"Только что боевики открыли огонь из РСЗО "Град" с н.п. Коминтерново по н.п. Лебединскому. Кроме этого террористы нанесли минометный удар с Заиченко по Водяному, в дополнение к минометам 3 танка противника сейчас стреляют по позициям Национальной гвардии Украины в н.п. Водяное и по самому населенному пункту", - говорится в сообщении.