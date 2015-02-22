Комбат "Азова": силы АТО удерживают Широкино
Билецкий рассказал, что боевики обстреливают украинских военных из танков и минометов, однако силы АТО удерживают все свои позиции в Широкино.
Силы АТО удерживают свои позиции в населенном пункте Широкино на Мариупольском направлении.
Об этом "Украинской правде" сообщил комбат полка "Азов" Андрей Билецкий.
По его словам, силы АТО в Широкином "удерживают все позиции".
"Но все хорошо. Нас обстреливают из танков, из минометов. Но я бы не назвал это штурмом. Это как с Донецким аэропортом: когда были реальные штурмы, то об этом руководство не говорило", - сказал Билецкий.
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Он рассказал, что "реальные штурмы" были 15-16 числа.
"А сейчас идет просто постоянный обстрел, понемногу жгут бронетехнику ВСУ. Но мы, в традиции украинского военного дела, не отвечаем на провокации", - добавил комбат.