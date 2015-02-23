Боевики применяют против сил АТО оружие российского производства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев.

«Боевики используют оружие, захваченное в Крыму, из российских арсеналов, и новейшее оружие, которое производит РФ», - сказал он.

Читайте такжеПограничники за сутки зафиксировали 12 вражеских беспилотников на ДонбассеПо словам Федичева, в частности, это стрелковое оружие, артиллерия, в том числе самоходная, танки, авиация, а также оружие для специальных войск.