Боевики применяют против сил АТО оружие российского производства
14:07, 23 февраля 2015Война
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На востоке Украины террористы применяют против украинских силовиков оружие, захваченное в украинских воинских частях в Крыму, а также оружие и военную технику российского производства.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев.
«Боевики используют оружие, захваченное в Крыму, из российских арсеналов, и новейшее оружие, которое производит РФ», - сказал он.
Читайте такжеПограничники за сутки зафиксировали 12 вражеских беспилотников на ДонбассеПо словам Федичева, в частности, это стрелковое оружие, артиллерия, в том числе самоходная, танки, авиация, а также оружие для специальных войск.
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