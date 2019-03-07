Офицер ВСУ раскрыл потери оккупантов на Донбассе

Боевики вновь несут потери на Донбассе.

Украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о потерях террористов на Донбассе в течение прошлых суток.

Читайте такжеПод Харьковом на коленях простились с 20-летним военным (видео)

"По данным разведки, 6 марта два оккупанта ликвидированы и трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника", - говорится в сообщении Facebook.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан показал видео, как в районе Ясиноватской автомобильной развязки украинские военные уничтожили пулеметную точку террористов.