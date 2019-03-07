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Офицер ВСУ раскрыл потери оккупантов на Донбассе

14:45, 07 марта 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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"По данным разведки, 6 марта два оккупанта ликвидированы и трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника", - говорится в сообщении Facebook.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан показал видео, как в районе Ясиноватской автомобильной развязки украинские военные уничтожили пулеметную точку террористов.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#офицер