Офицер ВСУ раскрыл потери оккупантов на Донбассе
14:45, 07 марта 2019Война
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Боевики вновь несут потери на Донбассе.
Иллюстрация REUTERS
Украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о потерях террористов на Донбассе в течение прошлых суток.
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"По данным разведки, 6 марта два оккупанта ликвидированы и трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника", - говорится в сообщении Facebook.
Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан показал видео, как в районе Ясиноватской автомобильной развязки украинские военные уничтожили пулеметную точку террористов.
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