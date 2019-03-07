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ВСУ уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой (видео)

09:48, 07 марта 2019
Война
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В районе Ясиноватской автомобильной развязки украинские военные уничтожили пулеметную точку террористов. 

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Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Он выложил в YouTube соответствующее видео.

По данным разведки, в результате удара бойцов ООС уничтожен боевик.

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки в зоне операции Объединенных сил террористы девять раз обстреляли украинские позиции, 11 раз применив запрещенное оружие.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#уничтожение