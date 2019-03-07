ВСУ уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой (видео)

Когда точно произошел боевой эпизод в районе Ясиноватской развязки, не сообщается.

В районе Ясиноватской автомобильной развязки украинские военные уничтожили пулеметную точку террористов. Читайте также"Они вооружены до зубов": СМИ рассказали, что происходит в оккупированном Луганске (фото) Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Он выложил в YouTube соответствующее видео. По данным разведки, в результате удара бойцов ООС уничтожен боевик. Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки в зоне операции Объединенных сил террористы девять раз обстреляли украинские позиции, 11 раз применив запрещенное оружие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter