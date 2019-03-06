Любовница российского наемника на Донбассе сдалась СБУ - блогер

Бывшая террористка передала СБУ ценную информацию, пишет блогер.

Террористка "ДНР", уроженка Донецка Пономаренко (Торосян) Маргарита согласилась сотрудничать с СБУ.

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Об этом пишет блогер "Фашик Донецкий". По его словам, сбежавшая от боевиков девушка 1990 года рождения была любовницей российского наемника Тарбаева Александра Николаевича (позывной "Картина"), который командовал так называемой 1-й танковой ротой территориальной обороны 11 омсб.

По словами блогера, Маргарита "решила не ломать себе жизнь и списалась с СБУ". Убегая от боевиков, она украла флешку с личными данными всех бойцов 1 танковой роты так называемой теробороны "ДНР". Кроме того, еще до бегства она передала СБУ 16 гигабайт информации.

Напомним, Светлана Дрюк, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии. Дрюк последнее время тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами, сообщила своему "командованию", что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, однако вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию.