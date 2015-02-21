Лысенко: мы готовы к обмену пленными, но боевики постоянно меняют свои условия

Украинская сторона готова к обмену пленными "в любую секунду", но боевики постоянно меняют свои условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов относительно того, когда должен состояться обмен пленными.

Он отметил, что начинать обмен пленными украинская сторона готовая была еще до подписания плана действий по выполнению Минских договоренностей 12 февраля.

"Боевики постоянно меняют свои условия. Они то анонсируют, то отказываются от обмена. Постоянно меняют место. Демонстрируют свое, якобы, желание произвести этот обмен, но этот обмен пока еще не происходит", - сказал Лысенко.

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Кроме того, по его словам, боевики отрицают формат обмена "всех на всех".

Он подчеркнул, что украинская сторона готова произвести обмен пленными "в любую секунду". "У нас подготовлены и списки, и люди, которых мы готовы вернуть боевикам", - сказал Лысенко.

Он добавил, что ожидается реакция врага и "ожидаем, что он также как можно скорее может произвести этот обмен". "Пока еще он этого не сделал", - констатировал спикер АТО.