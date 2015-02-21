Силы АТО перегруппировываются на Дебальцевском направлении и закрепляются на новых позициях
14:25, 21 февраля 2015Война
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На Дебальцевском направлении силы Антитеррористической операции проводят перегруппировку и закрепляются на новых рубежах обороны.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"На Дебальцевском направлении силы АТО проводят перегруппировку и закрепляются на новых рубежах обороны", - сказал он.
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