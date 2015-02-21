Силы АТО перегруппировываются на Дебальцевском направлении и закрепляются на новых позициях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"На Дебальцевском направлении силы АТО проводят перегруппировку и закрепляются на новых рубежах обороны", - сказал он.

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