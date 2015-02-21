Боевики атакуют позиции сил АТО практически по всей линии разграничения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что "на протяжении суток боевики продолжили обстрелы позиций сил Антитеррористической операции практически по всей линии разграничения".

Особенно интенсивными, по его словам, остаются вооруженные провокации со стороны боевиков в Ясиноватском районе Донецкой области - возле поселков Пески, Опытное, Водяное и Тоненькое.

При этом, активно применяются как минометы, так и реактивная артиллерия залпового огня и танки.

Читайте такжеБоевики наращивают технику с целью возможного наступления на Мариуполь - ЛысенкоТакже продолжаются провокации в районе поселка Широкино. "Боевики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия 10 раз обстреляли позиции сил АТО и предприняли неудачную попытку их штурма", - сказал Лысенко.

Кроме того, в Луганской области, отметил он, российско-террористические группировки нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" в районе города Попасная. "По опорному пункту наших военных и собственно, по городу", - сказал спикер АТО.