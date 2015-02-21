Боевики обстреляли Попасную, Троицкое и Крымское - Москаль

За вчерашние сутки, 20 февраля, боевики группировки "Луганская народная республика" обстреляли Попасную, Троицкое и Крымское.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, за вчерашний день и прошлую ночь на контролируемой Украиной территории области под обстрелы попали три населенных пункта - Попасная, Троицкое и Крымское.

Попасную после 19.00 обстреляли из артиллерии. Снаряды взорвались на окраине, где расположены опорные пункты украинских силовиков. Пострадавших и разрушений нет.

В Троицком (Попаснянский район возле от Дебальцево) в течение вечера не утихала стрельба. Позиции Вооруженных Сил Украины обстреливали из артиллерии и «Градов». Информации о раненых или погибших среди мирных жителей нет.

Окрестности Крымского (Новоайдарский район вблизи бывшего 31-го блокпоста) обстреливали со стороны оккупированных боевиками Сокольников.

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На остальной территории региона - огневая тишина, ремонтные бригады продолжают восстанавливать перебитые боевыми действиями коммуникации. В большинстве населенных пунктов на линии огня работают все системы жизнеобеспечения.