Волонтеры показали казарму-сарай, в которой должны жить военные перед отправкой в АТО (фото)

"Я такие посты обычно не пишу, но видимо настало время! 25 ВДВ готовится принять пополнение, и где они будут жить? Спросите вы! А я вам покажу! 3-4 этаж третьего батальона, а в простонародье "13 район". Это не трусы и носки, тут будут жить люди до отправки в АТО!", - написал в своем Фейсбуке волонтер Владислав Завацкий.

Он обращается к депутатам ,бизнесменам, директорам предприятий, строителям и обычным украинцам с просьбой материальной помощи для бойцов.

"Помогите нам пожалуйста закончить ремонт в казармах! Кроме вас с нами у армии никого нет! Нужна краска, штукатурка, гипсокартон, провода, розетки, кафель, унитазы и умывальники, душевые кабины и пр.", - пишет Завацкий, при этом указав контактные номера телефонов.