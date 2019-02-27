Война на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, ранены четверо военных

По данным разведки, в течение суток ВСУ вывели из строя девять оккупантов, а также уничтожили одну единицу вражеской техники.

В течение минувших суток, 26 февраля, российские оккупационные войска на востоке Украины 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один был ранен в течение текущих суток.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг девять раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики использовали минометы калибра 82 и 120 мм, а кроме того, били из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных «Минском». По данным разведки, 26 февраля было ранено 9 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В результате обстрела один украинский боец был ранен.

Ранее гвардейцы тактической группы из состава ООС уничтожили снайперскую пару противника на Донбассе.