В Раде ответили на призыв главаря "ДНР" к прямым переговорам

Переговоры проходят только в минском формате, напомнила Геращенко.

Первый зампредседателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что никакого прямого диалога с представителями ОРДЛО не будет.

"Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимации марионеточных режимов Кремля - не будет", - подчеркнула Геращенко на своей странице в Facebook.

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Она напомнила, что переговоры проходят только в минском формате, участники которого - Украина, Россия и ОБСЕ.

"Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова о "ЛНР/ДНР" и таких бесполезных аббревиатур", - пишет политик.

По словам Геращенко, "там есть еще две карляки граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин".

"С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будем говорить об освобождении Донбасса", - подытожила она.

Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин призвал руководство Украины к прямым переговорам относительно конфликта на Донбассе.