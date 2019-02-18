Оккупанты на Донбассе ранили бойца ООС - сами понесли потери

По данным разведки, 17 февраля один оккупант уничтожен и пять получили ранения.

17 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, применялось 7 раз.

Всего противник выпустил по позициям наших войск 55 мин калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, оккупанты применяли минометы, БМП-1, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы.

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"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение. Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 17 февраля один оккупант уничтожен и пять получили ранения.

Также вчера, во время перемещения у линии соприкосновения в районе поселка Травневое в ходе выполнения задания по назначению, российскими оккупантами была обстреляна из станкового противотанкового гранатомета наблюдательная группа "Светлодарск 1" украинской стороны СЦКК.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции украинских войск в районе населенного пункта Катериновка.

Напомним, ранее украинские военные взяли в плен боевика российских оккупационных войск на Светлодарскому направлении.