Артиллеристы просят помощи у тяжелоатлетов

Об этом сообщила в Facebook журналистка Елена Гладских.

"Господа атлеты, бодибилдеры и спортзальные качки. Поделитесь своими поясами. Поменяем пояса на брелоки", - приводит она цитату из обращения волонтеров Народного Тыла.

По ее словам, украинские артиллеристы обратились к волонтерам с просьбой обеспечить их разгрузочными поясами.

Читайте такжеВолонтеры готовят "комплекты выживания" для экипажей "Градов""У меня есть к вам просьба,я артелерист в расчете являюсь заряжающим!!!! После боевого когда возвращаемся у меня и других ребят болят спины, потому что снаряды имеют вес свыше 40 кг!!!! Если есть возможность помочь с расгрузочными поясами как у атлетов хотя-бы 7-9 поясов? Просто очень необходимо, еще таких 10 выездов и можно выходить на больничное, а чтобы было понятно каждый боевой это не менее 40 выстрелов из моей пушки и 50 - 60 минимум с каждого миномета и ящики с боекомплектом не очень легкие! Спасибо большое и извините что побеспокоил!", - цитирует Гладских письмо украинского артиллериста.