За сутки в зоне АТО погибли 9 украинских военных, 39 - ранены
12:53, 15 февраля 2015Война
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За сутки, которые предшествовали введению режима прекращения огня, погибли 9 украинских военных, 39 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, после объявления перемирия в полночь 15 февраля потерь среди украинских военных не было.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих, еще 23 получили ранения.
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