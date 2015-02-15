За сутки в зоне АТО погибли 9 украинских военных, 39 - ранены

Об этом сообщил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, после объявления перемирия в полночь 15 февраля потерь среди украинских военных не было.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих, еще 23 получили ранения.