За сутки в зоне АТО погибли семь военнослужащих, ранены 23 - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в течение суток наблюдается обострение ситуации в зоне АТО.

Лысенко отметил, что террористы продолжают перемещать на территорию Украины дополнительные силы и накапливать военную технику и боеприпасы.

Читайте такжеМинобороны: ситуация в зоне АТО сложная и динамичная, боевики не гнушаются ничемВ частности, при поддержке регулярных подразделений РФ боевики пытаются до 00:00 15 февраля решить важные для себя тактические задачи по расширению контролируемых территорий, прежде всего на Дебальцевском направлении, о чем свидетельствует продолжение ожесточенных боев вблизи Дебальцево. Боевики 16 раз обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град», артиллерии, минометов и танка позиции сил АТО, сообщил Лысенко.

В то же время украинские военные отбили нападение террористов в районе с. Чернухино, с. Троицкое и с. Миус Луганской области.

Лысенко также подчеркнул, что за минувшие сутки террористы потеряли почти 100 человек, еще около 180 получили ранения.

"Благодаря бдительности украинских артиллеристов была успешно уничтожена противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», которую боевики развернули для ведения огня по населенному пункту Широкино. Кроме этого, наши артиллеристы точным попаданием уничтожили 2 вражеских миномета с расчетом", - сказал спикер АТО.