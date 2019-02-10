Боевики продолжают не пропускать наблюдателей ОБСЕ на оккупированную территорию Донецкой области

Вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе продолжают запрещать наблюдательной миссии ОБСЕ проводить мониторинг и попадать на контролируемые ими объекты и территории Донецкой области.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

"Так, утром 9 февраля патруль СММ ОБСЕ пересек КПВВ "Гнутово" для мониторинга районов на временно оккупированной территории Украины. Однако уже в 12.45 международные наблюдатели вернулись назад. Они сообщили, что вооруженные наемники российско-оккупационных войск в очередной раз, без объяснения причин, отказали членам патруля миссии в допуске на временно оккупированную территорию и проезде через блокпост в западном направлении возле Заиченко (Волновахский район) для изучения обстановки в районах возле Пикуз (Волновахский район) и Саханки (Новоазовский район)", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы другие ограничения свободы передвижения, запрет доступа и препятствование в выполнении мандата миссии.

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"На блокпостах возле Верхнешироковского (северо-восточнее Мариуполя) и возле Горловки (северо-восточнее Донецка) вооруженные оккупанты вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз отказали патрулям миссии в проезде, ссылаясь на необходимость получения предварительного разрешения от их командиров. Также наблюдателям миссии был разрешен проезд через контрольно-пропускной пункт возле Старомихайловки, расположенный во временно неподконтрольном властям Украины западном районе Донецкой области, только при условии их сопровождения автомобилем наемников вооруженных формирований Российской Федерации во время патрулирования СММ в этом населенном пункте", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми провокационные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ. "Свои коварные действия вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе пытаются скрыть от международных наблюдателей, запрещая им осуществлять мониторинг под предлогом якобы отсутствия "приказов от их командования", или вообще, не объясняя причины отказа", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля на блокпосту на северном въезде в Новоазовск, к востоку от Мариуполя, трое наемников вооруженных формирований РФ не разрешили патрулю СММ проехать в центр города и в восточном направлении до границы с Россией. Оккупанты объяснили международным наблюдателям, что запрет вызван «проведением в этом районе комплекса специальных мероприятий». О таком же запрете сообщалось в отчете миссии от 4 января.