На Донбассе находятся около 50 тыс. украинских военных - Геращенко

Об этом народный депутат Антон Геращенко заявил в эфире канала "112 Украина".

"На сегодняшний день у нас на восточном фронте воюет 50 тыс. бойцов и офицеров. А на передней линии – всего 14-15 тыс. бойцов", - сказал Геращенко.

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Напомним, ранее Петр Порошенко сообщил о том, что на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса находятся от 5 до 9 тыс. российских солдат и большое количество техники.