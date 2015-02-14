На Донбассе находятся около 50 тыс. украинских военных - Геращенко
00:13, 14 февраля 2015Война
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В АТО на востоке Украины задействованы около 50 тыс. украинских военных.
REUTERS
Об этом народный депутат Антон Геращенко заявил в эфире канала "112 Украина".
"На сегодняшний день у нас на восточном фронте воюет 50 тыс. бойцов и офицеров. А на передней линии – всего 14-15 тыс. бойцов", - сказал Геращенко.
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Напомним, ранее Петр Порошенко сообщил о том, что на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса находятся от 5 до 9 тыс. российских солдат и большое количество техники.
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