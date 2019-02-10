Сутки на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, трое военных ранены

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

В течение минувших суток, 9 февраля, российские оккупационные войска на Востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, в результате преступных обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Сообщается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций велись:

- из минометов калибра 120 мм – в районе поселка Пески;

- с минометов калибра 82 мм – вблизи города Авдеевка;

- из автоматических станковых гранатометов – возле населенного пункта Старогнатовка;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе поселка Павлополь;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ВСУ:

- дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Новотошковское;

- из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Крымское;

- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе поселка Майское.

Подразделения ОС, что обороняются, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 9 февраля, двое оккупантов уничтожены и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля ВСУ уничтожили одну боевую бронированную машину противника.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее российские наемники в очередной раз применили лазерное оружие против пограничников на Донбассе.