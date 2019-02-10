Сутки на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, трое военных ранены
В течение минувших суток, 9 февраля, российские оккупационные войска на Востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, в результате преступных обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.
Сообщается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций велись:
- из минометов калибра 120 мм – в районе поселка Пески;
- с минометов калибра 82 мм – вблизи города Авдеевка;
- из автоматических станковых гранатометов – возле населенного пункта Старогнатовка;
- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе поселка Павлополь;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Чермалык.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ВСУ:
- дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Новотошковское;
- из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Крымское;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе поселка Майское.
Подразделения ОС, что обороняются, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 9 февраля, двое оккупантов уничтожены и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля ВСУ уничтожили одну боевую бронированную машину противника.
С начала текущих суток враг огонь не открывал.
Ранее российские наемники в очередной раз применили лазерное оружие против пограничников на Донбассе.