Российские наемники снова применили лазерное оружие против пограничников на Донбассе

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия предоставлена международным и правозащитным организациям.

Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать нормами международного права и использовать запрещенно вооружение на Донбассе, в частности, лазерное оружие.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, этой ночью пограничники из состава Объединенных сил в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия.

«До 4 часов утра сегодня, начиная с 22.00 8 февраля, в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе напомнили, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи.

В частности, в течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пятеро военнослужащих Краматорского пограничного отряда, которые вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

«Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций», - добавили в Госпогранслужбе.