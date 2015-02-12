ОБСЕ: Из Чернухинской колонии из-за обстрела сбежали 340 заключенных
03:58, 12 февраля 2015Война
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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили о побеге 340 заключенных из тюрьмы в поселке Чернухино (Луганская область).
В Чернухино из сбежали 340 заключенных / ТСН
Об этом сообщается в отчете миссии.
"СММ была проинформирована высшими офицерами вооруженных сил Украины и РФ из офиса объединенного центра в Луганске о побеге 340 заключенных из-под стражи колонии № 23 в Чернухино (65 км юго-западнее Луганска, спорная территория", - говорится в сообщении.
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По информации, они сбежали в начале дня после тяжелых военных действий в этом районе. Около 30 заключенных остались
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