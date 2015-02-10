Турчинов координирует наступление Нацгвардии под Мариуполем
11:26, 10 февраля 2015Война
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов находится в зоне АТО для координации и контроля линии обороны.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО. "Секретарь СНБО Александр Турчинов во вторник находится в зоне АТО для координации деятельности военнослужащих и представителей силового блока и контроля линии обороны на переднем крае боевых действий", - говорится в сообщении.
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"Сейчас Александр Турчинов находится под Мариуполем, где подразделения Нацгвардии прорвали оборону противника и перешли в наступление", - добавили в СНБО.
Как сообщал УНИАН, полк спецназначения "Азов" заявлял об освобождении Павлополя и развертывании "полномасштабного наступления" возле Мариуполя.
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