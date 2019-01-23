Наблюдатели ОБСЕ заметили 26 "Градов" на оккупированной Луганщине

Также было выявлено три танка Т-64.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что 22 января обнаружили 26 реактивных систем залпового огня "Град" на оккупированной территории Луганской области.

Как сообщается в отчете миссии за период с 19.30 21 января до 19.30 22 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах 21 января беспилотный летательный мини-аппарат обнаружил 3 танка Т-64 на расстоянии около 1,5 км северо-западнее населенного пункта Лобачево (13 км восточнее Луганска).

Читайте такжеВ Донецкой области боевики подстрелили украинского сапера на глазах ОБСЕ

22 января миссия зафиксировала 26 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122 мм, у населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).

Также наблюдатели продолжали фиксировать вооружение, расположенное по определенным линиям отвода, однако за пределами выделенных мест для его хранения.

В неподконтрольных украинскому правительству районах 22 января зафиксировано 6 буксируемых гаубиц (Д-30, 122 мм) на полигоне неподалеку от Мирного.

Кроме того, наблюдатели 22 января во время посещения одного из постоянных мест хранения тяжелого вооружения в неподконтрольных правительству районе в Луганской области увидели, что там не хватает 14 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (девяти Д 30 и одной 2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 5 РСЗО.

Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики заявили, что будут сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.