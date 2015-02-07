Сегодня боевики 68 раз обстреляли украинских военных - штаб АТО
Наибольшая активность противника наблюдалась на Дебальцевском направлении
В течение субботы, 7 февраля, террористы 68 раз обстреляли позиции украинских войск.
Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
Согласно сообщению, наибольшая активность противника наблюдалась на Дебальцевском направлении.
"Преступники из реактивных систем залпового огня 7 раз наносили удары по украинским военным и мирным населенным пунктам. Больше всего пострадал именно город Дебальцево. По нему преступники 6 раз наносили удары практически со всех видов оружия", - подчеркнули в штабе.
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Кроме того преступники пять раз обстреляли Золотое; трижды - Троицкое, Санжаровку, Попасну; дважды Малоорловку и Горный; с танка велся огонь по Миусу.
«В Новогригорьевке боевики пытались штурмовать наши позиции с применением 5 танков при поддержке около 50 боевиков. Нападение бойцы АТО успешно отбили. Также бой состоялся и в Чернухино», - сообщили в пресс-службе.
На Луганском направлении противник 14 раз вел огонь по позициям наших военных. Больше всего под удары попали Новотошковское, Станица Луганская, Крымское.
На Донецком направлении от "Градов" пострадали Пески.
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На Мариупольском направлении враг из минометов и реактивных систем обстреливал Гнутово.
"Украинские военные мужественно удерживают позиции. Однако несмотря на огромные потери, противник продолжает кровавые боевые действия", - отметили в штабе АТО.