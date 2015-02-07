СБУ: Россия скрывает гибель своих военных в Украине, подменяя документы погибших

Служба безопасности Украины разоблачила схему сокрытия фактов гибели военных Российской Федерации в Украине, сообщает пресс-служба СБУ.

«Контразведка СБУ получила доказательства военной агрессии России на востоке Украины. Россия пытается скрыть от своего народа факты гибели граждан Российской Федерации в Украине. Для этого русское командование ввело преступную схему подмены документов на тела погибших россиян, которые с мая 2014 года направляются в специально созданный центр в Ростове-на-Дону. На военном жаргоне - «Груз-200», - сообщили в СБУ.

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Также сообщается, что 4 февраля СБУ удалось перехватить разговор ответственного за отправку «груза-200» по Южному федеральному округу России, российского офицера с позывным «Вождь» с представителем «ДНР» Беззаконным ВВ.