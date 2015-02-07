В районе Донецка силы АТО разгромили артиллерийскую батарею боевиков
15:29, 07 февраля 2015Война
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Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук
В боеготовом состоянии осталась лишь одна установка / Фото УНИАН
В районе Донецка украинская артиллерия разгромила батарею самоходной артиллерии террористов.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
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По его словам, «точными огневыми ударами украинской артиллерии разгромлена батарея самоходной артиллерии (САУ) российско-террористических войск (в боеготовом состоянии осталась лишь одна установка)».
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