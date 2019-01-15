На Донбассе за сутки один украинский военный получил ранение - штаб

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

С начала суток, 15 января, боевики российско-оккупационных бандформирований дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из гранатометов в районе поселка Славное, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из автоматических гранатометов возле поселка Новоалександровка", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Потери противника уточняются.