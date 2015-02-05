Боевики "ЛНР" обстреляли миссию ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, опубликованном в четверг.

В частности, наблюдатели мониторинговой миссии отмечают, что 4 февраля патруль ОБСЕ направлялся по дороге из Луганска, чтобы встретить других наблюдателей миссии, которые двигались из контролируемого Украиной Северодонецка (90 км к западу от Луганска). Миссия в тот день запланировала провести ротацию наблюдателей на мосту в Станице Луганской (17 км северо-восточнее Луганска).

"За день, специальная мониторинговая миссия вела всесторонние переговоры с представителями "ЛНР" и украинскими Вооруженными силами с общего центра по контролю и координации (по соблюдению режима прекращения огня), который базируется в Луганске, и достигла предварительных договоренностей об установлении режима прекращения огня 4 февраля с 11:00 по 14:00. Обе стороны подтвердили "режим тишины" утром 4 февраля ", - отметили в миссии.

При этом отмечается, что "в 11:00, когда патруль специальной мониторинговой миссии двигался из Луганска, и когда оставалось примерно 700 метров доехать до южной части моста в Станице Луганской (территория подконтрольная боевикам "ЛНР"), очередь из трех минометных мин была выпущена в направлении транспортных средств миссии".

Читайте такжеОБСЕ подтвердила обстрел Луганска кассетными боеприпасамиВ этой связи наблюдатели отметили, что первый взрыв произошел примерно в 40 метрах с левой стороны перед первым транспортным средством миссии. Затем после того, как первый взрыв не задел машины миссии, второй взрыв был осуществлен через 10 секунд, ударив в 50 метрах с правой стороны первой машины миссии. Третий взрыв произошел, когда миссия повернула обратно в направлении Луганска.

Наблюдатели третий взрыв слышали, но не видели, но по оценкам миссии, он произошел позади патруля миссии. "Специальная мониторинговая миссия проанализировала, что минометный обстрел (предположительно из оружия 82 мм калибра) произошел с северо-западного направления", - отметили в ОБСЕ.