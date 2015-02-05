Боевики обстреляли Станицу Луганскую запрещенными кассетными боеприпасами - Москаль

Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что боевики обстреляли Станицу Луганскую кассетными боеприпасами (речь идет об оружии, которое запрещено всеми международными конвенциями – УНИАН).

Председатель ОГА отметил, что, несмотря на относительное огневое затишье на большей части Луганской области, в Станице Луганской и прилегающих селах обстрелы боевиками практически не прекращались. «В райцентре артиллерийскими снарядами повреждены восемь жилых домов, ранения получили двое украинских силовиков», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПравозащитники не могут назвать ответственную за использование запрещенных снарядов сторону

«Центральную часть Станицы обстреляли кассетными минами, в результате чего повреждено здание райгосадминистрации (выбиты окна, разбита крыша), - сообщил Москаль. - На 11 улицах осколками иссечены трубы газопроводов низкого и среднего давления».

По его данным, в Валуйском в результате прямого попадания артиллерийского снаряда разрушен жилой дом, повреждены несколько соседних домов, перебит газопровод. «Уже почти месяц Станица и семь окружающих сел остаются без электроэнергии, центральной воды и тепла. Возобновить системы жизнеобеспечения в ближайшее время вряд ли удастся», - сказал Москаль.