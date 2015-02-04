Миссия ОБСЕ потеряла контакт со своим беспилотником около Мариуполя

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает "Апостроф". "СMM потеряла контакт с одним из четырех беспилотных летательных аппаратов 3 февраля примерно в 17.00, в 16 км к северу от контролируемого правительством Мариуполя",‒ говорится в отчете миссии.

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Согласно информации, миссия ОБСЕ пытается восстановить связь с беспилотником и в связи с этим обратилась к украинским правоохранителям на месте событий.