Миссия ОБСЕ потеряла контакт со своим беспилотником около Мариуполя
21:54, 04 февраля 2015Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине потеряла контакт с одним из своих беспилотников в районе Мариуполя.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает "Апостроф". "СMM потеряла контакт с одним из четырех беспилотных летательных аппаратов 3 февраля примерно в 17.00, в 16 км к северу от контролируемого правительством Мариуполя",‒ говорится в отчете миссии.
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Согласно информации, миссия ОБСЕ пытается восстановить связь с беспилотником и в связи с этим обратилась к украинским правоохранителям на месте событий.
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