Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом говорится в сообщении мониторинговой миссии ОБСЕ. 2 декабря около 14.00 беспилотный летательный аппарат ОБСЕ находился в небе над территорией, которая расположена в 3 км к юго-востоку от Павлополья (в 25 км к северо-востоку от Мариуполя), где происходят боевые столкновения.

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"Беспилотник заметил военного типа грузовик, вокруг которого находились 6 человек. Почти сразу от 8 до 10 выстрелов были выпущены из 23-мм зенитной установки ЗУ-23 во время обстрела беспилотного летательного аппарата миссии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ни один выстрел не попал в беспилотник.

Наблюдатели сообщают, что позже в 4 км от места обстрела беспилотник зафиксировал 3 танка и бронетранспортер.

Почти через 2 часа после обстрела в месте, которое расположено примерно в 7 км к юго-востоку от места указанного инцидента, наблюдатели зафиксировали 2 танка.

Как сообщал УНИАН, по сообщениям СНБО, населенный пункт Павлополь постоянно попадает под обстрелы боевиков.