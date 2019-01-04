Кабмин утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов

Министерство по делам ветеранов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Кабинет министров Украины утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов.

Соответствующее постановление от 27 декабря 2018 №1175 опубликовано на правительственном портале.

Документом определено, что Министерство по делам ветеранов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции достоинства, лиц, на которых распространяется действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и членов семей ветеранов.

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На Министерство возложен ряд задач, в частности, обеспечение прав и интересов ветеранов и членов их семей, увековечение памяти ветеранов, содействие популяризации и обеспечению формирования положительного образа ветерана, создание и обеспечение функционирования информационно-аналитической системы учета для администрирования потребностей ветеранов.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2018 года Кабмин принял решение о создании Министерства по делам ветеранов. Штатная структура министерства будет состоять из 325 человек.

22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Она прогнозирует, что процедура формирования ведомства будет продолжаться до июня 2019 года.