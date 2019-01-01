"Новогодние" перемирие на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли ВСУ, двое украинских военных ранены

По данным украинской разведки, в течение 31 декабря на Донбассе двое оккупантов были уничтожены, трое ранены, информирует штаб операции Объединенных сил.

31 декабря боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"При этом зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями… За прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов были уничтожены и трое ранены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "в связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Украины".

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Последнее, по результатам переговоров в Минске, началось с 00.00 29 декабря по киевскому времени.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.