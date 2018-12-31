Бойцы ВСУ трогательно поздравили украинцев с Новым годом (видео)

Украинские защитники на Донбассе записали трогательное поздравление с Новым годом.

Бойцы операции Объединенных сил на Донбассе поздравили украинцев с наступающим Новым годом трогательным видео.

Украинские воины из различных подразделений прочли трогательное стихотворение, прозвучавшее на фоне мелодии Леонтовича «Щедрик».

Поздравили украинцев и воины 10-й горно-штурмовой бригады.

Украинские военнослужащие, которые принимают участие в военных действиях на востоке страны, защищают четыре важнейшие для украинского народа вещи: свободу, семью, достояние и возможность полноценной жизни, заявил в новогоднем поздравлении министр обороны Украины генерал Степан Полторак.

Он отметил, что каждый из дней уходящего года был для украинцев непростым, но наполненным верой в счастливое и успешное будущее страны и семьи, а также верность объединяющих весь народ ценностей и стремлений.

Как ранее сообщал УНИАН, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы было достигнуто соглашение о введении с полуночи 29 декабря режима тишины. Однако уже 30 декабря боевики дважды нарушали объявленное перемирие.