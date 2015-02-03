Стрелков хочет мобилизоваться в армию "ДНР"

Как сообщает телеканал "Дождь", заявление отставного полковника ГРУ Генштаба ВСУ России опубликовано в понедельник, 2 февраля, на странице его сторонников в фейсбуке.

"По мобилизации. В связи с тем, что моя супруга является коренной уроженкой Донбасса (родилась на территории "ДНР"), прошу рассмотреть возможность мобилизации меня в ряды вооруженных сил "ДНР", — заявил Стрелков.

В заявлении он также перечислил свои военно-учетные специальности, навыки и опыт.

Стрелков отметил, что в любом из своих качеств готов быть призван на службу в "армию" или "органы безопасности" "ДНР" или "ЛНР". Заинтересованных должностных лиц "народных республик" он попросил обращаться в "личку".

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"К сожалению, вангую, что перспектива моего возвращения в любом качестве вызовет не столько панику у командования ВСУ <…> сколько у командования ВСН ("Вооруженных сил "Новороссии")... И все же посмотрим. А вдруг?" — добавил бывший главком армией донецких сепаратистов.

Стрелков также отметил, что лучше всего направить его в артиллерийский расчет. По его словам, минометчиком и пехотинцем ему быть уже "тяжеловато", так как он плохо бегает, и его суставы сильно болят. "Но если вариант будет только такой — пойду, что поделать", — заключил он.