ФСБ РФ оказывает давление на военнопленных украинских моряков - адвокат

К морякам направляют оперативников для проведения внепроцессуальных бесед без присутствия адвокатов, чтобы склонить к признанию вины.

ФСБ РФ оказывает давление на военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Органы ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков, направляя к ним оперативных работников для проведения внепроцессуальных бесед без присутствия адвокатов, с целью склонить военнопленных к признанию вины в совершении уголовного преступления, самооговора, либо оговора кого-то из их товарищей», - написал адвокат.

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По словам Полозова, всем военнопленным морякам их адвокаты разъяснили недопустимость и незаконность таких действий со стороны российских спецслужб, а также алгоритм действий в случае осуществления подобной провокации.

«Не исключено, что в период длительных новогодних праздников, когда СИЗО будут закрыты на вход для адвокатов и не будет осуществляться проведения следственных действий с моряками, эти обстоятельства будут использоваться органами ФСБ для дальнейшего оказания давления на военнопленных», - отметил адвокат.

По словам Полозова, по фактам незаконного взимания давления на моряков команда их адвокатов готовит запросы в СИЗО и соответствующие жалобы.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».