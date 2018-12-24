Офицер ВСУ раскрыл потери оккупантов на Донбассе

Оккупанты снова понесли потери на Донбассе.

Украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о потерях террористов на Донбассе в течение прошедших суток.

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"За прошедшие сутки в "ДНР" один - "двухсотый" (ликвидирован, - УНИАН.) и двое "трехсотых" (раненых, - УНИАН.)", - говорится в его сообщении в Facebook.

В то же время, по данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий по боевой подготовке один оккупант погиб и двое получили ранения.

Ранее стало известно, что в оккупированном городе Кальмиусское (Комсомольское) 22 декабря представители оккупационного "ГАИ" убили боевика "ДНР" Александра Штанченко 1988 года рождения.