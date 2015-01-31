На Донбассе продолжаются бои - боевики обстреливают военных и населенные пункты

Ночь в зоне АТО прошла тревожно, террористы периодически обстреливали позиции наших войск и населенные пункты, сообщает пресс-центр АТО.

На Донецком направлении из минометов боевики обстреляли Верхнее Торецкое и Богдановку, а также Петровское и Славное.

С БМ-21 «Град» была обстреляна Михайловка.

На Луганском направлении, огонь минометов и артиллерии террористов несколько раз велся по населенным пунктам Валуйське, Станица Луганская, Старый Айдар, Трехизбенка и Сокольники, а из противотанковых управляемых ракет и РСЗО “Град” - Старый Айдар, Счастья и Трехизбенка.

В районе Дебальцево “Грады” противника вели огонь в направлении Троицкого, а также самого города Дебальцево.

Из артиллерии и минометов подверглись удару Чернухино и Редкодуб.

Читайте такжеБоевики обстреляли Луганское, ранены мать и ребенок - МВД

Также «Грады» террористов в очередной раз поливали огнем Водяное и Пески. Минометы и артиллерия боевиков стреляла по Гранитному.

В районе Мариуполя снова активизировались беспилотники противника, однако ночь в городе прошла спокойно.

Ситуация в Углегорске остается напряженной, продолжаются бои, добавляют в пресс-центре АТО.