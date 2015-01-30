В Углегорске продолжаются ожесточенные бои

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Сложной остается ситуация в Углегорске. Боевики не прекращают обстреливать позиции сил АТО и окрестности города, подвергая угрозе жизни мирных граждан», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Углегорске не прекращаются бои между боевиками и силами АТО - СНБО«Сейчас в этом населенном пункте продолжаются ожесточенные бои. Информация о полном захвате города террористами не подтверждается. В настоящее время боевики контролируют лишь отдельные районы», - добавляет штаб АТО.

По данным пресс-центра, силы АТО течение дня уничтожили 30 боевиков, 11 боевых бронированных машин и один танк.

«В ходе ожесточенных боев силы АТО наносят мощные удары по террористам. По предварительным данным, 30 января боевики потеряли 30 убитыми и 69 ранеными, 11 боевых бронированных машин и один танк», - отмечается в сообщении.

Одновременно полк "Азов" сообщает, что город перешел под контроль сепаратистов.

"Ночью н.п. Углегорск перешел под контроль российско-террористических войск. Сейчас за населенный пункт идут бои", - сказано в сообщении.