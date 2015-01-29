Боевики обстреляли Попасную во время вывоза пациентов психоневрологического интерната

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Москаль напоминает, что сегодня, 29 января, социальные службы начали вывоз пациентов Попаснянского областного психоневрологического интерната в безопасное место.

"В течение последних полутора недели райцентр интенсивно обстреливается из артиллерии, минометов и «Градов» казаками так называемого всевеликого войска донского со стороны оккупированного Первомайска. Чтобы уберечь пациентов от обстрелов, было принято решение перевести их в аналогичное заведение Новоайдарского района. Однако, когда к интернату подъехали автобусы, Попасну обстреляли из "Градов", - написал он.

Читайте такжеОпубликованы фотографии обстрелянной боевиками Попасной"Снаряды взорвались в жилом квартале по соседству с интернатом, - сообщил Москаль. - То есть террористы целенаправленно открыли огонь, узнав об скоплении людей и автобусов в микрорайоне. Никто из пациентов не пострадал, однако в результате обстрела ранены двое местных жителей".

По словам председателя Луганской ОГА, "нашим службам удалось вывезти 28 человек, остальные доставят в безопасное место позже".