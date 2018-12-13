До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники - Полторак

Военное положение вводится в стране по двум основным причинам. Первая - агрессия против Украины. Вторая - когда есть угроза открытой агрессии.

До конца военного положения украинские войска могут получить более 200 единиц техники.

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Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

Военное положение вводится в стране по двум основным причинам. Первая - агрессия против Украины. Вторая - когда есть угроза открытой агрессии, отметил он.

"Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска пришло более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", - добавил он.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.