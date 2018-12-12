Журналист назвал цели Путина по Украине

По словам журналиста, Путин может атаковать Крымский канал, Мариуполь и Бердянск.

Российский президент Владимир Путин и дальше будет выдавливать Украину из Азовского моря, чтобы открыть поставку воды в оккупированный Крым из материка.

Самые вероятные новые цели для атаки – Крымский канал, Мариуполь и Бердянск, сказал журналист Аркадий Бабченко в интервью "Обозревателю".

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"Путину критически важно открыть поставки питьевой воды в Крым, так как там заканчивается вода. Поэтому он может атаковать Крымский канал, Мариуполь и Бердянск. Конечно, может полезть и на Донбасс. Полезут ли они дальше на Харьков или на Днепр, — вполне возможно. Почему бы и нет? Кремль не оставит Украину в покое. Недавно читал статью какого-то генерала, где были описаны точки дестабилизации ситуации в стране. Это — потеря ориентации в обществе, кто свой, а кто чужой, раскачивание ситуации по любым темам: религиозным, этническим, расовым, насаждение своего кандидата. Вот это все сейчас и происходит в Украине", – отметил Бабченко.

Журналист считает, что российское общество не станет сопротивляться таким военным действиям, так как пропаганда запланировала их сознание на войну.

Ранее 22% опрошенных украинцев оценили вероятность наземного полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 29% - как среднюю, 17% - как низкую.